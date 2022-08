No. Il Pd non può dare lezioni di atlantismo (Di martedì 16 agosto 2022) Per quanto si arroghi il diritto di assegnare patentini di atlantismo, il Pd non è oggettivamente nella posizione migliore per impartire lezioni su questo fronte. Eh sì, perché tale schieramento politico, negli scorsi anni, è stato il principale responsabile dell’avvicinamento dell’Italia a Paesi, come Cina, Iran e Cuba. Tutto questo, mentre alcuni legami controversi persistono ancora oggi. Cina Era il 14 ottobre 2014, quando l’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ricevette a Palazzo Chigi il premier cinese Li Keqiang: nell’occasione, vennero siglati 20 accordi dal valore complessivo di otto miliardi di euro. Il 5 maggio 2016, fu il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ad essere accolto a Palazzo Chigi, con una nota del governo di Pechino che dichiarava: “La Cina apprezza il supporto attivo e la partecipazione della parte italiana alla ... Leggi su panorama (Di martedì 16 agosto 2022) Per quanto si arroghi il diritto di assegnare patentini di, il Pd non è oggettivamente nella posizione migliore per impartiresu questo fronte. Eh sì, perché tale schieramento politico, negli scorsi anni, è stato il principale responsabile dell’avvicinamento dell’Italia a Paesi, come Cina, Iran e Cuba. Tutto questo, mentre alcuni legami controversi persistono ancora oggi. Cina Era il 14 ottobre 2014, quando l’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ricevette a Palazzo Chigi il premier cinese Li Keqiang: nell’occasione, vennero siglati 20 accordi dal valore complessivo di otto miliardi di euro. Il 5 maggio 2016, fu il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ad essere accolto a Palazzo Chigi, con una nota del governo di Pechino che dichiarava: “La Cina apprezza il supporto attivo e la partecipazione della parte italiana alla ...

