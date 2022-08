No, Decathlon non vi regalerà una bicicletta partecipando a un sondaggio (Di martedì 16 agosto 2022) No, il noto negozio di articoli sportivi non sta regalando biciclette ai clienti. E, soprattutto, non lo sta facendo chiedendo loro di rispondere ad alcune domande inviate tramite e-mail. Come già segnalato in diverse occasioni nel corso delle settimane precedenti, i tentativi di frode online (spesso con l’obiettivo di carpire dati sensibili o di pagamento) si sono moltiplicati utilizzando sempre lo stesso schema. E l’ultimo riguarda un falso sondaggio Decathlon per i “fortunati selezionati”, vincitori di un concorso a cui non hanno mai partecipato. LEGGI ANCHE > Non c’è nessun Elektra Fans che ti regalerà un frigorifero se scrivi “fatto” su Facebook La mail è, di fatto, vuota. Un messaggio iniziale (condito dall’oggetto “Congratulazioni”, accompagnato dal cognome del fortunato malcapitato), un’immagine e un link sotto forma di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 agosto 2022) No, il noto negozio di articoli sportivi non sta regalando biciclette ai clienti. E, soprattutto, non lo sta facendo chiedendo loro di rispondere ad alcune domande inviate tramite e-mail. Come già segnalato in diverse occasioni nel corso delle settimane precedenti, i tentativi di frode online (spesso con l’obiettivo di carpire dati sensibili o di pagamento) si sono moltiplicati utilizzando sempre lo stesso schema. E l’ultimo riguarda un falsoper i “fortunati selezionati”, vincitori di un concorso a cui non hanno mai partecipato. LEGGI ANCHE > Non c’è nessun Elektra Fans che tiun frigorifero se scrivi “fatto” su Facebook La mail è, di fatto, vuota. Un messaggio iniziale (condito dall’oggetto “Congratulazioni”, accompagnato dal cognome del fortunato malcapitato), un’immagine e un link sotto forma di ...

_melissavlt : la Rai che non mi fa vedere il decathlon perchè deve mandare in diretta il tizio sul monopattino elettrico che gira per Monaco di Baviera - OA_Sport : #ATLETICA Un sorprendente Dario Dester commenta la sua splendida prima giornata nel Decathlon a #Monaco2022 - BelluNicola : @jackomelley @Matt_Orlandi @ricpuglisi La Francia non è certo Umm paradiso liberale, ma stiamo parlando di un model… - whiteblossom16 : Oggi inizia il decathlon e io non ci sarò per nessuno per due giorni ?? #athletics #Munich2022 - 5Dan05 : @Illegal_Fuxia Non c’è dubbio il prezzo è quello del cartellino. Mi è successo di recente un acquisto alla decathlo… -