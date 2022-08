LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 6-4 0-1, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il secondo set e riapre il match (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio, palla corta e chiusura a volo di Tiafoe. 15-0 Buona prima dell’azzurro. 0-1 Inizio perfetto dell’americano. 40-0 Servizio e diritto del classe 1998. 30-0 Ace dell’americano. 15-0 Buona prima di Tiafoe. INIZIO TERZO SET 02.59 Dopo 47 minuti di secondo parziale, Matteo Berrettini riapre la sfida contro Frances Tiafoe vincendo per 6 giochi a 4 il secondo set forte del break ottenuto nel quinto gioco e annullando due palle break. FINE secondo SET 6-4 secondo SET MATTEO Berrettini! DIRITTO DIAGONALE ESPLOSIVO DELL’ITALIANO AD-40 SET POINT Berrettini 40-40 SUL NASTRO IL DIRITTO IN CORSA DI ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio, palla corta e chiusura a volo di. 15-0 Buona prima del. 0-1 Inizio perfetto dell’americano. 40-0 Servizio e diritto del classe 1998. 30-0 Ace dell’americano. 15-0 Buona prima di. INIZIO TERZO SET 02.59 Dopo 47 minuti diparziale, Matteola sfida contro Francesvincendo per 6 giochi a 4 ilset forte del break ottenuto nel quinto gioco e annullando due palle break. FINESET 6-4SET MATTEO! DIRITTO DIAGONALE ESPLOSIVO DELL’ITALIANO AD-40 SET POINT40-40 SUL NASTRO IL DIRITTO IN CORSA DI ...

