LIVE Berrettini-Tiafoe 6-5, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano deve allungare il primo set (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace del classe 1998. 1-1 Servizio e diritto largo dell’americano. 0-1 MINIBREAK IMMEDIATO DI Tiafoe 6-6 Il primo set si deciderà al tie-break. 40-15 Servizio e diritto dell’americano. 30-15 Palla corta e demi-volée vincente del padrone di casa. 15-15 PRODEZZA A RETE DI Berrettini SUL PASSANTE IN CORSA DI Tiafoe 15-0 Buon inizio di game per Tiafoe. 6-5 Berrettini resta avanti e si assicura di disputare almeno il tie-break. 40-30 Doppio fallo di Berrettini. 40-15 Decimo vincente dell’azzurro. 30-15 Rovescio lungo in contropiede del romano. 30-0 Servizio e diritto di Berrettini. 15-0 Prima esterna del romano. 5-5 Tiafoe ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Ace del classe 1998. 1-1 Servizio e diritto largo del. 0-1 MINIBREAK IMMEDIATO DI6-6 Ilset si deciderà al tie-break. 40-15 Servizio e diritto del. 30-15 Palla corta e demi-volée vincente del padrone di casa. 15-15 PRODEZZA A RETE DISUL PASSANTE IN CORSA DI15-0 Buon inizio di game per. 6-5resta avanti e si assicura di disputare almeno il tie-break. 40-30 Doppio fallo di. 40-15 Decimo vincente dell’azzurro. 30-15 Rovescio lungo in contropiede del romano. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Prima esterna del romano. 5-5...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe 4-3 ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti sul Campo Centrale - #Berrettini-Tia… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: comincia la sessione serale! A breve l’azzurro in campo -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cincinnati 2022 - Matteo Berrettini torna in campo dopo l’eliminazione di Montreal! L’azzurro ri… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Matteo Berrettini (LIVE) - zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro vuole riscattarsi dopo Montreal - #Berrettini-Tia… -