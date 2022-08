L’antica storia degli attacchi DDoS

Leggi su panorama

(Di martedì 16 agosto 2022) In concomitanza con la guerra russo-ucraina ci sono alcune parole che sono ricorse molto spesso, tra esse l’acronimo, una tipologia di attacco che utilizzando diverse modalità ha l’unico obiettivo di rendere irraggiungibile un dato sistema agli utenti legittimi. Questa settimana voglio raccontare ladi come, proprio utilizzando questa forma di attacco, due decenni orsono fu messo in ginocchio tutto il web. Il 7 e 14 febbraio 2000 alcuni dei colossi statunitensi della new economy si ritrovarono sull'orlo del baratro e i media di tutto il mondo parlarono di "catastrofe digitale", "irreversibile collasso della Grande Rete", "fine della Internet economy", "Pearl Harbor informatica". Tutto questo a causa di un quindicenne canadese dell’inquietante nickname di “MafiaBoy” capace di scatenare un'ondata di panico senza precedenti grazie al più ...