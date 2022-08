La sicurezza di un sito per spedire cacca in modo anonimo lasciava a desiderare (Di martedì 16 agosto 2022) Un hacker ha scoperto una serie di falle nel database di ShitExpress, portale utilizzato per scherzi di pessimo gusto o vendette e che affermava di garantire la segretezza dell'identità dei suoi utenti Leggi su wired (Di martedì 16 agosto 2022) Un hacker ha scoperto una serie di falle nel database di ShitExpress, portale utilizzato per scherzi di pessimo gusto o vendette e che affermava di garantire la segretezza dell'identità dei suoi utenti

Agenzia_Ansa : Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fosse… - Agenzia_Ansa : La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu 'sui recenti attacchi ucraini contro la centr… - Agenzia_Ansa : La Francia è in fiamme e Macron chiede aiuto ai partner europei. 'In tutto il Paese, più di 10.000 vigili del fuoco… - AnnalisaNocera1 : sottolineato che sul sito delle case farmaceutiche, affermano di non avere i dati necessari per garantire la sicure… - CyberDFIR : RT @RodeoAgresti: @bravimabasta @ValerioWish @einst87 @UniCredit_IT Le chiedo scusa. Non volevo insinuare che non capisse nulla in generale… -