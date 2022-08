Isabella Ferrari shock | La sua confessione ha sconvolto tutti: una dolore insopportabile (Di martedì 16 agosto 2022) Isabella Ferrari rilascia una confessione a cuore aperto. Parla di quel dolore difficile da sopportare. Isabella Ferrari (fonte web)Viene notata da giovanissima in una discoteca e vince grazie alla sua bellezza il titolo di Miss Teenager. Da allora Isabella Ferrari è maturata diventando la donna che noi tutti siamo abituati a conoscere. I suoi ruoli sempre spesso drammatici hanno catturato il cuore degli italiani, e di situazioni drammatiche è fatta anche la sua vita privata. A distanza di molti anni, Isabella parla di quell’interruzione di gravidanza quando era solo una ragazza Una bellezza delicata L’attrice Isabella Fogliazza (questo il suo vero cognome) nasce a Piacenza nel 1964. ... Leggi su topicnews (Di martedì 16 agosto 2022)rilascia unaa cuore aperto. Parla di queldifficile da sopportare.(fonte web)Viene notata da giovanissima in una discoteca e vince grazie alla sua bellezza il titolo di Miss Teenager. Da alloraè maturata diventando la donna che noisiamo abituati a conoscere. I suoi ruoli sempre spesso drammatici hanno catturato il cuore degli italiani, e di situazioni drammatiche è fatta anche la sua vita privata. A distanza di molti anni,parla di quell’interruzione di gravidanza quando era solo una ragazza Una bellezza delicata L’attriceFogliazza (questo il suo vero cognome) nasce a Piacenza nel 1964. ...

