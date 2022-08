Infortunio Di Maria: lo ha svelato Allegri a DAZN! (Di martedì 16 agosto 2022) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato intervistato da Dazn al termine del convincente esordio della sua squadra, che ha battuto 3 – 0 il Sassuolo e ha ribattuto ai successi delle altre protagoniste del campionato. Il primo argomento a tenere banco sono state le condizioni di Àngel Di Maria, protagonista assoluto della partita ma che ha dovuto abbandonare prematuramente il campo per un fastidio all’adduttore. Allegri si mostra tranquillo riguardo le condizioni del fuoriclasse argentino: “Il problema all’adduttore l’ha avuto anche una settimana fa, poi si stava divertendo sono cose che purtroppo possono capitare”. Allegri Juventus Di Maria Interrogato sulla partita invece analizza bene i momenti di forza e debolezza che stasera sono stati messi in mostra dalla Juventus: “Nel ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Il tecnico della Juventus Massimilianoè stato intervistato da Dazn al termine del convincente esordio della sua squadra, che ha battuto 3 – 0 il Sassuolo e ha ribattuto ai successi delle altre protagoniste del campionato. Il primo argomento a tenere banco sono state le condizioni di Àngel Di, protagonista assoluto della partita ma che ha dovuto abbandonare prematuramente il campo per un fastidio all’adduttore.si mostra tranquillo riguardo le condizioni del fuoriclasse argentino: “Il problema all’adduttore l’ha avuto anche una settimana fa, poi si stava divertendo sono cose che purtroppo possono capitare”.Juventus DiInterrogato sulla partita invece analizza bene i momenti di forza e debolezza che stasera sono stati messi in mostra dalla Juventus: “Nel ...

