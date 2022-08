Gli azzurri e le azzurre in gara nel combined di Cincinnati | vincono Sinner e Fognini | esce Musetti

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - FINOfficial_ : Team event ORO STORICO! Gli azzurri Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodo… - virginiaraggi : Altri tre ori per gli Azzurri agli #Europeinuoto #Roma2022. Forza ragazzi! - OA_Sport : #NUOTO Sette medaglie per gli azzurri nel penultimo giorno di gare a #Roma2022: Martinenghi e Panziera si tingono d… - heyredhoney : RT @Eurosport_IT: Dominio Italia nei 50 rana, che gara per gli azzurri ???????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto -

L'Italia non si ferma agli Europei di atletica.Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti si sono qualificati per la finale del salto in alto: entrambi hanno superato la misura di 2.21. La finale del salto in alto è in programma giovedì con ...Nella specialità l'Italia domina sia conuomini che con le ragazze e in tutte le distanze. La ... L'altra medaglia di giornata arriva daglidel sincro misto dalla piattaforma 10 metri: Sarah ...BASKET - Secondo test per l'Italia di Gianmarco Pozzecco sulla strada per le qualificazioni alla World Cup 2023 e per Eurobasket 2022. Gli azzurri scendono in c ...Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.