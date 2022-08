Fuori il nuovo singolo del Rapper di Varese Sclaice – Versi In Paradiso (Di martedì 16 agosto 2022) Sclaice, Rapper, dj, musicista e produttore, classe ’95, è pronto per presentare al pubblico il singolo estivo che anticipa il suo terzo disco ufficiale previsto per il 2023. Dopo i dischi Urban Street del 2018 e Second To None del 2021, l’artista Varesino si prepara a pubblicare Reset, un disco che, con i suoi contenuti, pone l’attenzione sull’azzeramento del periodo storico che abbiamo vissuto per tornare alla normalità del pre-pandemia. “Versi In Paradiso”, prodotto dallo stesso artista, è il singolo che Sclaice sceglie come colonna sonora dell’estate e per anticipare l’album che verrà. “Si tratta di un brano estivo, molto radiofonico. Il tema centrale è la vacanza estiva, qualcosa che in questi ultimi anni non abbiamo vissuto pienamente. Se ci pensate prima ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 16 agosto 2022), dj, musicista e produttore, classe ’95, è pronto per presentare al pubblico ilestivo che anticipa il suo terzo disco ufficiale previsto per il 2023. Dopo i dischi Urban Street del 2018 e Second To None del 2021, l’artista Varesino si prepara a pubblicare Reset, un disco che, con i suoi contenuti, pone l’attenzione sull’azzeramento del periodo storico che abbiamo vissuto per tornare alla normalità del pre-pandemia. “In”, prodotto dallo stesso artista, è ilchesceglie come colonna sonora dell’estate e per anticipare l’album che verrà. “Si tratta di un brano estivo, molto radiofonico. Il tema centrale è la vacanza estiva, qualcosa che in questi ultimi anni non abbiamo vissuto pienamente. Se ci pensate prima ...

