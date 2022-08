Europei, Ali e Jacobs in finale nei 100 metri (Di martedì 16 agosto 2022) Due azzurri nella finale dei 100 metri agli Europei di atletica a Monaco di Baviera: Chitru Ali chiude la sua semifinale in 10"12, primato personale e stacca il pass per la finale. Marcell Jacobs ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Due azzurri nelladei 100aglidi atletica a Monaco di Baviera: Chitru Ali chiude la sua semiin 10"12, primato personale e stacca il pass per la. Marcell...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: è tornato Marcell Jacobs! 10.00 in scioltezza e finale insieme ad Ali alle 2… - fisco24_info : Atletica: Europei; Jacobs in finale 100, semifinale in 10'00: Qualificato anche l'altro azzurro Chituru Ali - FrancCarr : RT @RaiNews: Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri. Miglior tempo del campione olimpico in 10'. Appuntamento con la… - infoitsport : Europei di Monaco, atletica: Marcell Jacobs e Chituru Ali in finale nei 100 metri - infoitsport : Europei Monaco: Atletica, Jacobs e Ali in finale nei 100 -