Donna uccisa da auto pirata: la 34enne era in vacanza (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una ragazza di 34 anni di origine polacca è stata investita e uccisa da un’auto pirata a Castel Volturno (Caserta). È accaduto nella notte di Ferragosto. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, la Donna stava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno; il conducente della Nissan ha lasciato auto in strada ed è fuggito. La 34enne, secondo quanto riferito dagli amici, sotto choc dopo l’incidente, risiedeva a Napoli ed era in vacanza a Castel Volturno. Stando ai primi rilievi, l’auto pirata che ha ucciso una Donna nel Casertano non avrebbe dovuto più circolare, essendo risultata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una ragazza di 34 anni di origine polacca è stata investita eda un’a Castel Volturno (Caserta). È accaduto nella notte di Ferragosto. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, lastava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno; il conducente della Nissan ha lasciatoin strada ed è fuggito. La, secondo quanto riferito dagli amici, sotto choc dopo l’incidente, risiedeva a Napoli ed era ina Castel Volturno. Stando ai primi rilievi, l’che ha ucciso unanel Casertano non avrebbe dovuto più circolare, essendo risultata ...

