Ciclismo | Marco Velo | “Prima parte del percorso impegnativa | la seconda è da cronoman puri”

(Di martedì 16 agosto 2022) Giornata di vigilia a Monaco di Baviera per la Nazionale Italiana disu strada in vista della prova a cronometro maschile valevole per i Campionati Europei 2022. Ieri è arrivata la notizia a sorpresa di una sostituzione in chiave azzurra, con Filippo Ganna che prenderà il posto di Matteo Sobrero affiancando così il connazionale Mattia Cattaneo. “È una cronometro per specialisti: la, lameno. Adesso vediamo anche le condizioni del vento. Sembra che nel finale ci sia vento contro, ma è unaconclusiva da“, le dichiarazioni didopo la ricognizione delodierna. Il CT delle crono ha poi svelato il retroscena della sostituzione ...