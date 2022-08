Caos Dazn, la nota di Codacons Campania (Di martedì 16 agosto 2022) Il Codacons torna ad attaccare sul Caos Dazn e i disservizi occorsi durante la prima giornata di campionato. L’Associazione liquida le parole dell’emittente in modo critico: altro che “evento di natura eccezionale” che ha impattato su “alcuni utenti”. I disservizi hanno coinvolto un numero enorme di tifosi, che continuano a segnalare e denunciare la gravità dell’accaduto, e vanno avanti già dallo scorso campionato, nonostante i rincari delle tariffe e le restrizioni sulla condivisione degli abbonamenti. Nulla di improvviso e inaspettato, come prova a far credere Dazn: c’era tutto il tempo per provvedere dal punto di vista tecnico, cosa che evidentemente – nel corso dei mesi – non è stata fatta. Il link messo a disposizione degli stessi, chiaramente, non basta: si tratta di una soluzione improvvisata e ... Leggi su zon (Di martedì 16 agosto 2022) Iltorna ad attaccare sule i disservizi occorsi durante la prima giornata di campionato. L’Associazione liquida le parole dell’emittente in modo critico: altro che “evento di natura eccezionale” che ha impattato su “alcuni utenti”. I disservizi hanno coinvolto un numero enorme di tifosi, che continuano a segnalare e denunciare la gravità dell’accaduto, e vanno avanti già dallo scorso campionato, nonostante i rincari delle tariffe e le restrizioni sulla condivisione degli abbonamenti. Nulla di improvviso e inaspettato, come prova a far credere: c’era tutto il tempo per provvedere dal punto di vista tecnico, cosa che evidentemente – nel corso dei mesi – non è stata fatta. Il link messo a disposizione degli stessi, chiaramente, non basta: si tratta di una soluzione improvvisata e ...

EnricoTurcato : Mi dispiace davvero tanto per i tanti colleghi bravi e preparati, e per tutti i professionisti che lavorano per… - orizzonte_oriz : RT @siamo_la_Roma: ?? Interviene il #Codacons dopo il caos di #Dazn ?? Presentata una denuncia per 'interruzione di pubblico servizio e truf… - calciomercatoit : ?? Le modalità per richiedere il rimborso a #Dazn dopo i disagi della prima giornata di #SerieA - LazioSpace : Continua la guerra tra @DAZN_IT e @Codacons per il caos avvenuto durante la prima giornata di #SerieA. Quest’ultimo… - CorrNazionale : Il Codacons torna ad attaccare sul caos #DAZN e i disservizi occorsi durante la prima giornata del campionato di… -