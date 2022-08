CALCIOMERCATO JUVENTUS | DEPAY AI DETTAGLI RABIOT APRE IL SENTIERO PER PAREDES

(Di martedì 16 agosto 2022) Memphisè a un passo dalla. Sono ore decisive e roventi per il futuro del centravanti blaugrana della nazionale “orange”. L’ex stella del Lione sta trattando in queste ore la risoluzione con il club di Laporta. Ladopo la prova convincente sul Sassuolo, conta di poter chiudere già nelle prossime ore l’acquisto del cartellino di, attaccante classe 1994. Il giocatore, come riportato da “Sportmediaset“, si svincolerà a breve dal Barcellona, per poi firmare un biennale da 6 milioni di euro a stagione con la Vecchia Signora. Max Allegri potrebbe avere a disposizione il centravanti, già per la sfida di lunedì sera contro la Sampdoria, valida per la seconda giornata di campionato. Oltre asi avvicina a grandi passi anchedal PSG (il giocatore ...

Commenta per primo Che debutto quello di Gleison Bremer! Nella sua prima partita ufficiale con la maglia della, il brasiliano ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nella scorsa stagione con il Torino, quando si era 'laureato' miglior difensore del campionato. Immediato, arriva il confronto ...Archiviata la prima giornata di campionato è sempre ila tenere banco in casa. Cosa potrebbe succedere a breve Missione compiuta per gli uomini di Allegri, che all'esordio in serie A non hanno fallito l'appuntamento con i tre punti. Calciomercato Juve: irrompe il West Ham! Interesse per il difensore L'uomo più chiacchierato del momento, al centro di un'intensa trattativa di mercato fra Napoli e Sassuolo. L'uomo più chiacchierato del momento, Giacomo Raspadori, al centro di un'intensa trattativa d ...ROMA (ITALPRESS) – La Juventus strapazza il Sassuolo all’esordio in campionato ... Al 34' il palo dice no al pareggio azzurro: calcio piazzato di Kvaratskhelia, Anguissa svetta e colpisce il legno.