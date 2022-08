Calciomercato Atalanta | in chiusura il top player dell’Udinese

(Di martedì 16 agosto 2022)e Udinese sono due delle squadre che che hanno operato di più sul mercato, ed ora le due società sono vicine all’accordo per uno dei top della società friulana. Gianpiero Gasperini, nelle scorse settimane, ha espresso il suo disappunto verso il mercato della suae proprio per questo la società bergamasca ha provveduto ad intervenire sul mercato. La società dei Percassi ha infatti deciso di puntare su Brandon Soppy. SoppyUdinese Nella giornata di oggi, i due club hanno trovato oggi l’accordo sulla base di nove milioni più uno di bonus. Nelle prossime ore verranno definiti i dettagli contrattuali e si crede che entro le prossime 48 ore l’esterno diventerà neroazzurro. L’Udinese perde quindi il terzo esterno dopo Molina e Udogie. Andrea Mariotti

