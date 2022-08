Bernardeschi e Insigne infiammano il Toronto (Di martedì 16 agosto 2022) I due azzurri Bernardeschi e Insigne hanno contribuito alla vittoria del Toronto per 3-1 ai danni del Portland: le parole dell’allenatore Bernardeschi e Insigne hanno già iniziato a farsi conoscere e ben volere alla corte del Toronto. I due azzurri, infatti, come riporta Sport Mediaset, hanno contribuito alla vittoria della squadra contro il Portland, mettendo a segno una rete ciascuno. Al momento l’ex Juventus è a quota 3 gol nella classifica marcatori, mentre l’ex Napoli a 2. Il tecnico Bob Bradley ha così parlato: LE PAROLE– «Hanno portato qualità speciali. I grandi giocatori non ci mettono tanto per carburare e integrarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) I due azzurrihanno contribuito alla vittoria delper 3-1 ai danni del Portland: le parole dell’allenatorehanno già iniziato a farsi conoscere e ben volere alla corte del. I due azzurri, infatti, come riporta Sport Mediaset, hanno contribuito alla vittoria della squadra contro il Portland, mettendo a segno una rete ciascuno. Al momento l’ex Juventus è a quota 3 gol nella classifica marcatori, mentre l’ex Napoli a 2. Il tecnico Bob Bradley ha così parlato: LE PAROLE– «Hanno portato qualità speciali. I grandi giocatori non ci mettono tanto per carburare e integrarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

