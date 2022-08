(Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDavide Masellaindalal. Ad annunciarlo è il club lucano attraverso una nota ufficiale. Nato a Pescara il 12 maggio 2002, ilnon ha mai esordito in prima squadra nel Sannio ma nella scorsa stagione ha militato nell’Imolese in serie C e successivamente nella massima serie Bulgara nel Tsarsko Selo. Resterà in Basilicata fino al termine della stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV7Benevento : 20ENNE SI SCHIANTA CON AUTO CONTRO GUARDRAIL, FERITO. FOTO - - TV7Benevento : Torrecuso, una piazzetta in ricordo del giovane Nicola Iannella scomparso due anni fa - - CantineMustilli : ?????due passi nel giovane impianto di Greco #greco #terrenoargilloso #paesaggio #filari #vitigniautoctoni #sannio… - JediPerLItalia : All'epoca e in quel luogo, i soldati erano guidati da De Marco, un giovane di Paupisi che aveva combattuto insieme… -

anteprima24.it

Al secondo posto l'uscente parlamentare sannita Angela Ianaro, mentre all'uninominale ava lasegretaria sannita Antonella Pepe, che pero' si dice scettica, mentre a Caserta Tommaso ......Charpentier a ricostituire la coppia con l'altro ex canarino Novakovich e con lui anche il... Brescia e Reggina volano,e Spal flop Ilè ancora un cantiere aperto con tanti ... Benevento, un giovane centrocampista passa in prestito al Potenza Questa candidatura non era stata mai ricercata né da me né da Civico22, che ringrazio per avere espresso, fin da subito, la disponibilità a sostenerla come testimonianza di un cammino politico di ques ...Flavio Paoletti, Simone Migliardi, Niccolò Bianchi, Simone Leonardi ed anche i nuovi Mihailo Ivanovic, Samuel Ntanda, Adi Kurti, per non parlare dell'atteso Telasco Segovia ...