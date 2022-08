Amendola e Ceccanti | così il Pd perde l’anima

Leggi su formiche

(Di martedì 16 agosto 2022) Con la riduzione del numero dei parlamentari, fare le liste è sudoku difficilissimo per tutti e nessuno vorrebbe essere nei panni di Enrico Letta, segretario del Partito democratico. Ciò detto, questa campagna elettorale si sta giocando soprattutto sulla riforma costituzionale in senso presidenzialista e sui temi dell’europeismo, dal Green deal al Pnrr. Il Partito democratico ha due figure spendibili in parlamento e nel Paese su questi temi: il costituzionalista Stefanoe Vincenzo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei e figura riconosciuta a livello internazionale, nonché protagonista del Recovery Fund. Purtroppo hanno il difetto di essere bravi, competenti, seri e onesti. E, massima delle aggravanti, senza una corrente che li sostenga all’interno del partito. Per questo, entrambi ...