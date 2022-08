Addio a Freya, il tricheco buono che affondava le barche (Di martedì 16 agosto 2022) Il governo norvegese non ha voluto correre rischi. Il tricheco Freya, ormai diventato un'attrazione estiva nel fiordo di Oslo, era troppo pericoloso per il pubblico e le autorita' hanno scelto l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Il governo norvegese non ha voluto correre rischi. Il, ormai diventato un'attrazione estiva nel fiordo di Oslo, era troppo pericoloso per il pubblico e le autorita' hanno scelto l'...

RobertN58520057 : RT @SkyLaGatta: #FreyaTheWalrus ???? Please reconsider any plans to visit Norway ! @NorwayAmbItaly @NorwayMFA @visitnorway @NorwayUN… - blogLinkes : Oslo, addio a Freya: il tricheco-star del fiordo - MarcG_69 : RT @juornoit: #Juorno Hanno #abbattuto #Freya, il #tricheco buono che per giocare affondava le piccole barche in un villaggio di un fiordo… - sere874 : Certe volte penso che il problema più grande per il pianeta sia l'uomo e l'uomo soltanto. Addio Freya.… - blogLinkes : Oslo, addio a Freya: il tricheco-star del fiordo -