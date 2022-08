Verona, contro il Napoli una dedica in onore di Claudio Garella sulle divise dei portieri (Di lunedì 15 agosto 2022) In occasione del match di stasera contro il Napoli, valido per la prima giornata della Serie A 2022/2023, il Verona ricorderà Claudio Garella. L’ex portiere, che con gli scaligeri e proprio con il Napoli vinse due scudetti, è venuto a mancare pochi giorni fa all’età di 67 anni. E quest’oggi le divise degli estremi difensori della squadra di Cioffi avranno una dedica nei suoi confronti. Oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu. Oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te, dentro alla maglia, sulla pelle. Oggi è per te, Claudio! #CiaoGarellik pic.twitter.com/NQRJFsCrfF — Hellas ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) In occasione del match di staserail, valido per la prima giornata della Serie A 2022/2023, ilricorderà. L’ex portiere, che con gli scaligeri e proprio con ilvinse due scudetti, è venuto a mancare pochi giorni fa all’età di 67 anni. E quest’oggi ledegli estremi difensori della squadra di Cioffi avranno unanei suoi confronti. Oggi idelscenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu. Oggi tutti i giocatori delavranno la nostraa te, dentro alla maglia, sulla pelle. Oggi è per te,! #CiaoGarellik pic.twitter.com/NQRJFsCrfF — Hellas ...

