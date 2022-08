Vende aria di mare in barattolo, l’idea del giovane studente di Porto Cesareo fa impazzire i turisti (Di lunedì 15 agosto 2022) aria di mare in barattolo Vendesi. Succede a Porto Cesareo, nel Salento, e la trovata è di uno studente universitario che, ripercorrendo le orme dei partenopei di Spaccanapoli qualche anno fa e lavorando di immagine e packaging, ha pensato bene di creare un souvenir piccolo, differente, economico e originale. “l’idea – racconta all’AGI Antonio D’Elia, l’ideatore – è nata prendendo spunto da un business americano che qualche anno fa confezionava aria delle grandi città americane in barattoli di metallo. Loro ci mettevano davvero l’aria descrivendone la derivazione. Allo stesso modo l’idea l’ho reinterpretata in versione ovviamente ironica, da souvenir e territoriale. Volevo realizzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022)diinsi. Succede a, nel Salento, e la trovata è di unouniversitario che, ripercorrendo le orme dei partenopei di Spaccanapoli qualche anno fa e lavorando di immagine e packaging, ha pensato bene di creare un souvenir piccolo, differente, economico e originale. “– racconta all’AGI Antonio D’Elia,tore – è nata prendendo spunto da un business americano che qualche anno fa confezionavadelle grandi città americane in barattoli di metallo. Loro ci mettevano davvero l’descrivendone la derivazione. Allo stesso modol’ho reinterpretata in versione ovviamente ironica, da souvenir e territoriale. Volevo realizzare ...

