Ultime Notizie Roma del 15-08-2022 ore 19 | 10

(Di lunedì 15 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferri Io ho finito in Ucraina le forze l’ustione Peccato oltre 22.000 attacchi subiti vi civile circa 300 subito.it militari dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio scorso lo ritornato il vice Ministro dell’Interno che apre di tutto può diventare un obiettivo da attaccare dalle infrastrutture centri commerciali dalle scuole i siti del patrimonio culturale del paese prosegue intanto gli attacchi delle facce di Mosca ieri in seguito nuovi bombardamenti sono morti Tre Civili dal 13 sono rimasti feriti nella regione di Donetsk altri 5 civili sono rimasti feriti questa mattina insieme da un bombardamento da parte delle forze russe nella città di kharkiv secondo l’intelligenza britannica Intanto è probabile che Mosca è una fase di pianificazione avanzata per tenere ...