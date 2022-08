Stasera in tv, tutti i programmi, film e serie in onda il 15 agosto (Di lunedì 15 agosto 2022) Stasera in tv programmi, film e serie in onda il 15 agosto: la grande atletica con gli Europei di Monaco di Baviera, D’Iva lo show che celebra la carriera di Iva Zanicchi, Lo Squalo ed American Gangster. In onda su Canale 5 a partire dalle 21:20, il primo dei due show con protagonista Iva Zanicchi, D’Iva, che vedrà tra gli ospiti: Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Silvia Toffanin, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Andrea Pucci. Su Raiuno, dopo la puntata speciale Techetechetè dedicata ai Pooh, Immenhof – L’Avventura Di Un’Estate. Lou e le sue due sorelle, con difficoltà, cercano di mandare avanti il maneggio di famiglia. Mentre sta portando al pasco lo i suoi cavalli, Lou ne trova uno in pericolo, impantanato nella palude. Con l’aiuto di un suo amico riesce a liberarlo e a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 agosto 2022)in tvinil 15: la grande atletica con gli Europei di Monaco di Baviera, D’Iva lo show che celebra la carriera di Iva Zanicchi, Lo Squalo ed American Gangster. Insu Canale 5 a partire dalle 21:20, il primo dei due show con protagonista Iva Zanicchi, D’Iva, che vedrà tra gli ospiti: Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Silvia Toffanin, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Andrea Pucci. Su Raiuno, dopo la puntata speciale Techetechetè dedicata ai Pooh, Immenhof – L’Avventura Di Un’Estate. Lou e le sue due sorelle, con difficoltà, cercano di mandare avanti il maneggio di famiglia. Mentre sta portando al pasco lo i suoi cavalli, Lou ne trova uno in pericolo, impantanato nella palude. Con l’aiuto di un suo amico riesce a liberarlo e a ...

