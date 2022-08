"Non so nulla": questa foto su Draghi è diventata un caso, è bufera | Guarda (Di lunedì 15 agosto 2022) Anche Mario Draghi sui simboli esposti in vista del voto del 25 settembre. Si è chiusa la corsa per la presentazione dei simboli al Viminale: in tutto in vista sono stati depositati 101 contrassegni. Oggi è stata la giornata di '+Europa con Emma Boninò, di 'Peretti- Democrazia Cattolica liberalè (primo a varcare la soglia del ministero dell'Interno in mattinata), a seguire 'Unione Popolare con De Magistris' e 'Referendum e democrazià di Marco Cappato. È tuttavia il simbolo con 'Italiani con Draghi- Rinascimentò a rendere 'interessentè l'ultimo tabellone che espone i contrassegni a chiusura. Una iniziativa, filtra da palazzo Chigi, del tutto personale che non ha ricevuto "l'avallo del presidente del Consiglio" il quale "non era stato informato tantomeno ne era a conoscenza". Insomma la popolarità dell'ex capo della Bce - che ora si attesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Anche Mariosui simboli esposti in vista del voto del 25 settembre. Si è chiusa la corsa per la presentazione dei simboli al Viminale: in tutto in vista sono stati depositati 101 contrassegni. Oggi è stata la giornata di '+Europa con Emma Boninò, di 'Peretti- Democrazia Cattolica liberalè (primo a varcare la soglia del ministero dell'Interno in mattinata), a seguire 'Unione Popolare con De Magistris' e 'Referendum e democrazià di Marco Cappato. È tuttavia il simbolo con 'Italiani con- Rinascimentò a rendere 'interessentè l'ultimo tabellone che espone i contrassegni a chiusura. Una iniziativa, filtra da palazzo Chigi, del tutto personale che non ha ricevuto "l'avallo del presidente del Consiglio" il quale "non era stato informato tantomeno ne era a conoscenza". Insomma la popolarità dell'ex capo della Bce - che ora si attesta ...

