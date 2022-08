M5S, ci riprova Francesco Virtuoso, nessuna sorpresa dagli uscenti (Di lunedì 15 agosto 2022) di Erika Noschese Ancora pochi giorni di attesa e il Movimento 5 Stelle è pronto alle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Nella serata di ieri, alla vigilia del Ferragosto, sono state rese note le autocandidature: i nomi dovranno però essere votati il prossimo 16 agosto, sempre attraverso la piattaforma, prima di presentare la lista definitiva. “Questo è un momento cruciale, bisogna scegliere da quale parte stare. Se dalla parte dei pochi, pochissimi che comandano l’Italia. Sono i potentati economi, sociali e politici che controllano da tempo il Paese e che non vogliono il cambiamento. Oppure stare dall’altra parte”, dalla parte dei giovani, delle donne, dei lavoratori in genere”, ha commentato in un video l’ex presidente del Consiglio lanciando la campagna elettorale citando i giovani, donne, lavoratori e piccole imprese. Per la Camera, collegio Campania 2 hanno presentato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 agosto 2022) di Erika Noschese Ancora pochi giorni di attesa e il Movimento 5 Stelle è pronto alle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Nella serata di ieri, alla vigilia del Ferragosto, sono state rese note le autocandidature: i nomi dovranno però essere votati il prossimo 16 agosto, sempre attraverso la piattaforma, prima di presentare la lista definitiva. “Questo è un momento cruciale, bisogna scegliere da quale parte stare. Se dalla parte dei pochi, pochissimi che comandano l’Italia. Sono i potentati economi, sociali e politici che controllano da tempo il Paese e che non vogliono il cambiamento. Oppure stare dall’altra parte”, dalla parte dei giovani, delle donne, dei lavoratori in genere”, ha commentato in un video l’ex presidente del Consiglio lanciando la campagna elettorale citando i giovani, donne, lavoratori e piccole imprese. Per la Camera, collegio Campania 2 hanno presentato ...

