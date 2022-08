LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: riparte la Corsa a punti dell’Omnium, Barbieri in lotta per una medaglia. Dopo toccherà a Consonni (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.21 20 giri al termine, mancano due sprint. Ancora Pikulik e Copponi a lottare per i punti e di conseguenza per la medaglia d’oro. 19.19 Barbieri si è messa a ruota di Kopecky. L’azzurra vuole giustamente difendere la sua terza posizione. 19.18 Copponi e Pikulik passano in testa al primo sprint, aumentando il loro vantaggio su Barbieri. 19.17 I giri alla fine sono 36, aggiunti quattro giri per lasciare un po’ di spazio prima dello sprint Dopo la ripartenza. 19.16 SI riparte! FORZA RACHELE! 19.15 Le atlete tornano in pista! Non ripartiranno Ucraina e Grecia. 19.13 Le atlete iniziano a scendere dai rulli per prepararsi a tornare in pista. 19.10 5 minuti alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21 20 giri al termine, mancano due sprint. Ancora Pikulik e Copponi are per ie di conseguenza per lad’oro. 19.19si è messa a ruota di Kopecky. L’azzurra vuole giustamente difendere la sua terza posizione. 19.18 Copponi e Pikulik passano in testa al primo sprint, aumentando il loro vantaggio su. 19.17 I giri alla fine sono 36, aggiunti quattro giri per lasciare un po’ di spazio prima dello sprintlanza. 19.16 SI! FORZA RACHELE! 19.15 Le atlete tornano in! Non ripartiranno Ucraina e Grecia. 19.13 Le atlete iniziano a scendere dai rulli per prepararsi a tornare in. 19.10 5 minuti alla ...

