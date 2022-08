L’Équipe – Lucien Favre Nizza | “Edinson Cavani e Bamba Dieng sono giocatori interessanti”

(Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-14 22:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Dopo le prestigiose assunzioni di Aaron Ramsey e Kasper Schmeichel, gli Aiglon puntano ad altriesperti per rafforzare la rosa. È il caso del Marsigliae dell’ex mancuniano. Per quest’ultimo la dirigenza del club aveva però inizialmente indicato che le trattative erano state interrotte. Ma Jean-Pierre Rivère, presidente della Palestra, avrebbe rilanciato i dialoghi con il clan dell’uruguaiano. Interrogato in conferenza stampa sul possibile arrivo di queste due reclute,è rimasto evasivo sull’argomento. “che trovoma non posso ...

Sport Mediaset

A gestire il calcio c'èFavre'. In Ineos ci sono diverse orchestre: la squadra di ciclismo, la Formula 1, il rugby,'atletica, la vela, e il calcio. 'Due mesi fa, quando Jim Ratcliffe mi ha ...... secondo'Equipe , il calciatore non sarebbe del tutto convinto di trasferirsi in Francia, nonostante la presenza in panchina diFavre. Mercato Inter: ufficiale Pinamonti-Sassuolo, con i neroverdi contatti per Casadei - Sportmediaset