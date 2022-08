GUIDA TV 15 AGOSTO 2022: UN LUNEDÌ TRA IMMENHOF, D’IVA E LO SQUALO (Di lunedì 15 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – IMMENHOF: L’Avventura di un’Estate Film23.15 – Cose Nostre Attualità 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 – D’IVA (Replica) Varietà con Iva Zanicchi00.35 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Europei di Monaco: Atletica Leggera Sport 23.00 – Calcio Totale Estate Talk Show 20.25 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.20 – Chicago P.D. (1°Tv) Serie Tv 22.55 – The Cleaning Lady (1°Tv) Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Il Santone Serie Tv21.20 – Report Estate Inchieste, con Sigfrido Ranucci23.15 – Tg3 Notiziario 20.00 – Tempesta d’Amore Soap Opera21.25 – Lo SQUALO Film23.40 – Lo SQUALO 2 ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 15 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 –: L’Avventura di un’Estate Film23.15 – Cose Nostre Attualità 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 –(Replica) Varietà con Iva Zanicchi00.35 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Europei di Monaco: Atletica Leggera Sport 23.00 – Calcio Totale Estate Talk Show 20.25 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.20 – Chicago P.D. (1°Tv) Serie Tv 22.55 – The Cleaning Lady (1°Tv) Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Il Santone Serie Tv21.20 – Report Estate Inchieste, con Sigfrido Ranucci23.15 – Tg3 Notiziario 20.00 – Tempesta d’Amore Soap Opera21.25 – LoFilm23.40 – Lo2 ...

