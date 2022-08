Europei atletica Monaco 2022, prima giornata in tv oggi: programma, orari e streaming lunedì 15 agosto (Di lunedì 15 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata degli Europei di atletica leggera 2022 a Monaco: ecco il programma di oggi, lunedì 15 agosto. Si alza il sipario sulla rassegna continentale: le prime medaglie si assegneranno nelle due maratone, mentre in chiave Italia fari puntati soprattutto sulle qualificazioni del salto triplo e del getto del peso maschili. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 con la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.15 si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito il programma completo di giornata e le informazioni per vedere le gare. TUTTI I RISULTATI DI LUNEDI’ 15 agosto IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Tutto pronto per ladeglidileggera: ecco ildi15. Si alza il sipario sulla rassegna continentale: le prime medaglie si assegneranno nelle due maratone, mentre in chiave Italia fari puntati soprattutto sulle qualificazioni del salto triplo e del getto del peso maschili. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 con la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.15 si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito ilcompleto die le informazioni per vedere le gare. TUTTI I RISULTATI DI LUNEDI’ 15IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

