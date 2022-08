Dazn | Vezzali | ' tavolo urgente con Lega di A | Mise e Agcom'

(Di lunedì 15 agosto 2022) 'Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a #, sto predisponendo con i miei uffici unche coinvolga la Serie A, il ministero dello ...

sportface2016 : +++Valentina #Vezzali: 'Dopo il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti da #DAZN sto predisponendo un tav… - AlessandroSali4 : La politica italiana sempre senza vergogna. S’indigna, sbraita e minaccia chissà cosa contro DAZN soltanto perché c… - LiberoReporter : Dazn sotto accusa, Vezzali: “Grave e inaccettabile disagio a utenti, tavolo urgente” - Gaebaldi : Dazn sotto accusa, Vezzali: “Grave e inaccettabile disagio a utenti, tavolo urgente” - infoitsport : DAZN, Vezzali: «Disagio grave e inaccettabile. Tavolo urgente con Serie A» -

...allo Sport Valentinadopo i gravi disservizi che hanno penalizzato gli abbonati alla piattaforma di streaming durante la trasmissione delle gare della prima giornata della Serie A di cui...: Grave e inaccettabile disagio per gli utenti" "Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a, sto predisponendo con i miei uffici un ...Tifosi e abbonati inferociti sui social, l'Agcom chiede chiarimenti e indennizzi. La piattaforma si scusa, ma finisce anche anche nel mirino dei politici.Con una nota ufficiale DAZN si scusa con i clienti. L’emittente che detiene i diritti della Serie A fa ammenda per quanto accaduto nella giornata di domenica 14 agosto, quando a causa di problemi ...