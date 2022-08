Covid: in Fvg 214 nuovi casi, 2 decessi (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.524 test e tamponi sono state riscontrate 214 positività al Covid 19. In particolare, su 758 tamponi molecolari sono stati rilevati 48 nuovi contagi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.524 test e tamponi sono state riscontrate 214 positività al19. In particolare, su 758 tamponi molecolari sono stati rilevati 48contagi. ...

FGuardiella : Covid: in Fvg 214 nuovi casi, 2 decessi - UdineseTV : Covid-19: i dati in Fvg - - EugenioBerto70 : Covid: in Fvg 435 nuovi casi, 2 decessi - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Ferragosto da tutto esaurito per le strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia. - TgrRaiFVG : Ferragosto da tutto esaurito per le strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia. -