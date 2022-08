Conferenza Spalletti, il tecnico duro sulla questione Fabian (Di lunedì 15 agosto 2022) Spalletti furioso: “Fabian? La squadra c’è anche senza chi non vuole venire a giocare!” In Conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona, il tecnico del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 agosto 2022)furioso: “? La squadra c’è anche senza chi non vuole venire a giocare!” Instampa dopo la vittoria sul Verona, ildel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Spalletti in conferenza: 'Kvara? Può far meglio! Kim mostruoso, ricorda Koulibaly. Sull'assenza di Fabiàn...' - Pasqual01350178 : @Vikiren_kuroik Xhe pensi della conferenza di spalletti? - NCN_it : Spalletti in conferenza: “Risultato importantissimo e per certi versi clamoroso; Kvara ha sentito molto la gara, Ki… - SeEarn : Spalletti in conferenza: “Risultato importantissimo e per certi versi clamoroso; Kvara ha sentito molto la gara, Ki… - napolista : Spalletti: «Fabian? La squadra sa stare in campo anche senza chi non vuole esserci» In conferenza: «Bisogna parlar… -