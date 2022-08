15 agosto … (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli eventi datati 15 agosto Juventus-Sassuolo andrà in scena il giorno del ventesimo anniversario dalla scomparsa di Alberto Bertuccelli, che in bianconero festeggiò gli scudetti del 1950 e ‘52. Se ne andava esattamente un decennio dopo Giorgio Dal Monte, il quale in Serie A indossò per sei stagioni la maglia del Genoa e una quella del Diavolo. Nel ‘mezzo’, il 15 agosto 1997 si spegneva Oreste Menighetti, sei presenze nel massimo campionato tra Casale e Alessandria. E oggi compie settant’anni Bernard Lacombe, che con ‘Les Bleus’ festeggiò l’Europeo del 1984 e tre volte campione nazionale con il Bordeaux. Ha festeggiato anche tre volte la Coppa di Francia (una con il Lione). Taglia i sessanta Moreno Mannini, del quale vi abbiamo raccontato il 21 gennaio dello scorso anno (in occasione del venticinquesimo anniversario dall’ultima rete in A e con la ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli eventi datati 15Juventus-Sassuolo andrà in scena il giorno del ventesimo anniversario dalla scomparsa di Alberto Bertuccelli, che in bianconero festeggiò gli scudetti del 1950 e ‘52. Se ne andava esattamente un decennio dopo Giorgio Dal Monte, il quale in Serie A indossò per sei stagioni la maglia del Genoa e una quella del Diavolo. Nel ‘mezzo’, il 151997 si spegneva Oreste Menighetti, sei presenze nel massimo campionato tra Casale e Alessandria. E oggi compie settant’anni Bernard Lacombe, che con ‘Les Bleus’ festeggiò l’Europeo del 1984 e tre volte campione nazionale con il Bordeaux. Ha festeggiato anche tre volte la Coppa di Francia (una con il Lione). Taglia i sessanta Moreno Mannini, del quale vi abbiamo raccontato il 21 gennaio dello scorso anno (in occasione del venticinquesimo anniversario dall’ultima rete in A e con la ...

