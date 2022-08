Usa, un uomo si schianta con la sua auto sulle cancellate di Capitol Hill. Comincia a sparare e poi si suicida (Di domenica 14 agosto 2022) La polizia di Capitol Hill ha confermato che un uomo si è schiantato contro la cancellata del Congresso alle 4 di mattina di oggi, ora locale (le 10 in Italia). Dell’uomo non si conosce ancora l’identità. «L’auto ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l’uomo stava scendendo», ha spiegato la polizia, precisando che quest’ultimo ha sparato diversi colpi in aria e poi si è suicidato. Non sembra, al momento, che si sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto dopo aver sentito il rumore degli spari. Nessun altro è rimasto ferito. Al momento non sembra che l’uomo avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del Congresso, chiuso per la pausa estiva. August 14, 2022 su Open Leggi anche: Assalto ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) La polizia diha confermato che unsi èto contro la cancellata del Congresso alle 4 di mattina di oggi, ora locale (le 10 in Italia). Dell’non si conosce ancora l’identità. «L’ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l’stava scendendo», ha spiegato la polizia, precisando che quest’ultimo ha sparato diversi colpi in aria e poi si èto. Non sembra, al momento, che si sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto dopo aver sentito il rumore degli spari. Nessun altro è rimasto ferito. Al momento non sembra che l’avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del Congresso, chiuso per la pausa estiva. August 14, 2022 su Open Leggi anche: Assalto ...

