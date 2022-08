(Di domenica 14 agosto 2022) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e dei Comandi dipendenti in previsione del fine settimana di Ferragosto, hanno aumentato le attività di controllo sul litorale nord della provincia romana. Questo perché, con l’avvicinarsi del 15 agosto, il litorale si prepara ad accogliere migliaia di persone in più che arrivano per godersi un meritato riposo. Leggi anche: Weekend di Ferragosto, scattano i controlli dei Carabinieri a Roma: 12 arresti Controlli e fermi da Civitavecchia aI controlli mirati e precisi, attuati dai Carabinieri, hanno avuto l’obiettivo di far passare in tranquillità questo periodo sia ai residenti dei comuni interessati che a tutti coloro che sono in vacanza. Infatti a Civitavecchia, gli agenti hanno identificato oltre 200 persone, controllato 120 veicoli e segnalando oltre 30 sanzioni al Codice della Strada. Inoltre, 5 persone sono ...

Trasformano lo stabilimento in discoteca: chiusi due locali a Fiumicino

