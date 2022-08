Serie A, le prime big in campo non sbagliano e vincono (Di domenica 14 agosto 2022) Nella giornata di ieri è tornata, finalmente, anche la Serie A. Dopo aver visto un piccolo, ma gustoso, antipasto di cadetteria, anche la massima Serie di calcio italiano è scesa nuovamente sui terreni di gioco per dare il via alle ostilità sportive targate 2022/23. Nessuna sorpresa è emersa dalle prime quattro gare in programma in questa prima giornata di campionato: vincono le tre big in campo (Inter, Milan ed Atalanta) ed il Torino rovina l’esordio nell’Olimpo del football nostrano al Monza battendolo in trasferta. Ecco cosa è successo in una giornata che non ha risparmiata qualche polemica. Inter, Milan ed Atalanta vincono la prima di Serie A (Credit foto – pagina Facebook Inter)Quattro gare divise tra le 18:30 e le 20:45. In quelle del tardo pomeriggio Milan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Nella giornata di ieri è tornata, finalmente, anche laA. Dopo aver visto un piccolo, ma gustoso, antipasto di cadetteria, anche la massimadi calcio italiano è scesa nuovamente sui terreni di gioco per dare il via alle ostilità sportive targate 2022/23. Nessuna sorpresa è emersa dallequattro gare in programma in questa prima giornata di campionato:le tre big in(Inter, Milan ed Atalanta) ed il Torino rovina l’esordio nell’Olimpo del football nostrano al Monza battendolo in trasferta. Ecco cosa è successo in una giornata che non ha risparmiata qualche polemica. Inter, Milan ed Atalantala prima diA (Credit foto – pagina Facebook Inter)Quattro gare divise tra le 18:30 e le 20:45. In quelle del tardo pomeriggio Milan ...

DiMarzio : #Fantacalcio | Tutti i voti delle prime quattro partite della 1ª giornata di #SerieA - gippu1 : Su RaiPlaySound hanno caricato intere puntate di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto dal 1987 al 1990: un tesoro ines… - mikelelomb : @JUVEN_TV Seguiti su Prime la serie sull'Arsenal e su come Arteta vede o si prepara alle conferenze stampa. E' uscita ora. Interessante - Leotennents : @90ordnasselA Prima bambino però devi farti DAZN x vedere la Serie A, internet casa x vedere DAZN,Sky x vedere la C… - angelicaiam_ : RT @Lanasmiciogatto: comunque ship a parte, #ALeagueOfTheirOwn è veramente una serie bellissima per favore non fatela floppare non ne abbia… -