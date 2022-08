Sassuolo Azzi | concorrenza all’Atalanta per l’esterno del Modena | le ultime

(Di domenica 14 agosto 2022), terzino del, ha stregato tutti con le sue qualità: non solo l’Atalanta, ma anche ilavrebbe messo nel taccuino il brasiliano, terzino del, ha stregato tutti con le sue qualità: non solo l’Atalanta, ma anche ilavrebbe messo nel taccuino il brasiliano. Le richieste dei canarini sono di 7/8 milioni. Atalanta econtinuano a parlare con la società emiliana per capire la fattibilità dell’affare. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

serieB123 : SerieB Scippo alla B: corsa a tre infuocata - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, piace #Azzi del #Modena. Le ultime - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: neroverdi su Paulo Azzi del Modena, ci sono anche Sampdoria e Atalanta - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: sfida ad Atalanta e Sampdoria per Paulo Azzi - cmdotcom : #Azzi alla ribalta a 28 anni: affonda il #Sassuolo e lo vogliono tutti, ma il #Modena fa un prezzo... non da #SerieB -

Ma per Grosso non c'è soloda tenere sotto controllo. "Hanno diversi giocatori che hanno messo in difficoltà il" ha chiosato il tecnico - Sicuramente il terzino ha disputato una grande ...... quattro o cinque nuovi Sabiri, un nome giusto poteva essere quello di Paulo Daniel Dentello, ... visto che l'ultima prestazione, in Coppa Italia, contro il, lo ha trasformato in un nuovo ...Ci siamo, la stagione del Frosinone è pronta a prendere il volo. Alle spalle l'incoraggiante pre-campionato, le amichevoli estive e le indicazioni positive lasciate in eredità dalla Coppa Italia malgr ...Il mercato della Sampdoria è in fermento: il Ds Faggiano sarebbe al lavoro per Azzi, profilo che piace anche a Sassuolo e Atalanta ...