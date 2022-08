Sasso contro Letta | “Pd prende ancora in giro i docenti | nel 2013 cancellò scatti stipendiali e ricostruzione di carriera”

orizzontescuola : Sasso contro Letta: “Pd prende ancora in giro i docenti, nel 2013 cancellò scatti stipendiali e ricostruzione di ca… - _andfknroses : @amiot0p uno del nord che utilizza termini dispregiativi contro il sud per poi pararsi il culo con 'ero ironico'. t… - manuelandre78 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Hai sbraitato eccome delirando contro tutto e tutti e questo non è sicuramente pro… - nieddupierpaolo : RT @Federic86047232: @AccaddeOggi @nieddupierpaolo Inizialmente,infatti,il gettone era a forma di grande sasso e lo dovevi lanciare contro… - Federic86047232 : @AccaddeOggi @nieddupierpaolo Inizialmente,infatti,il gettone era a forma di grande sasso e lo dovevi lanciare cont… -

LA NAZIONE

... una delle prime in Europa dedicate al santo invocatola peste. Entrandoci è possibile ... In questo territorio sorge anche il "del Predicatore", conosciuto con il nome di Piramide Etrusca, ...Da qui ha iniziato a lanciare pietre e oggettile auto che transitavano seminando il panico. ...con la famiglia sull'A1 proprio in quel momento e la sua auto è stata colpita da unche ha ... "Sasso contro la mia finestra Non mi ha colpito per miracolo" A scatenare il panico un uomo, in evidente stato di alterazione, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine.«Siamo tutti scossi ma fortunatamente, a parte qualche taglio sul viso e la polvere di vetro negli occhi, stiamo tutti bene, poteva andare molto peggio per noi e per tutti gli ...