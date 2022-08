Orietta Berti confessa sul Gf Vip 7 | Ho paura di fare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 14 agosto 2022) In una interessante intervista rilasciata daad un noto magazine, hato cosa si aspetti dalla sua prossima partecipazione al GF Vip e quali idee abbia in mente per il festival di Sanremo. Scopriamo cosa ha dettoè una delle cantanti più amate degli italiani e la sua incantevole voce ha conquistato il cuore di intere generazioni. Vi abbiamo raccontato, non molto tempo fa, di alcuni aspetti molto interessanti della sua lunga carriera professionale e di un episodio davvero preoccupante che coinvolse suo marito Osvaldo e il celebre Giucas Casella. Al settimanale Chi hato che una volta, durante uno degli show del noto illusionista,quest'ultimo si sia inavvertitamente ferito con uno spillone perdendo sangue copiosamente. Il buon Osvaldo, allora, è subito accorso in ...