Nuoto | Europei 2022 | Ceccon avanza in semifinale dei 50 dorso | con lui Lamberti

Thomas Ceccon batte un altro colpo. Dopo il successo nei 50 farfalla, il nuotatore azzurro torna immediatamente protagonista degli Europei di Nuoto di scena al Foro Italico di Roma. Anche se con una prova non proprio convincente, il ventunenne nativo di Thiene fa registrare il miglior tempo di giornata nelle batterie dei 50 dorso in 24.69. Nonostante una partenza non ottimale, Thomas accelera in maniera repentina nei secondi 25 metri, forse al momento il punto su cui è praticamente è impossibile da arginare. L'avversario a lui più vicino è momentaneamente il greco Apostolos Christou, che ha fermato il cronometro in 24.72. Con un posto virtualmente prenotato per Ceccon in semifinale, ne era rimasto soltanto uno per gli altri italiani impegnati, Michele Lamberti, Lorenzo ...

