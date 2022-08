Napoli: idea Ndombele, ma si deve lavorare sull'ingaggio (Di domenica 14 agosto 2022) Tanguy Ndombelè è il novo obiettivo del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, i Partenopei avrebbero ricevuto l'ok da parte del Tottenham per il trasferimento in prestito, ma non è ancora noto se con diritto di riscatto o secco. Tuttavia, lo scoglio da ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 14 agosto 2022) Tanguy Ndombelè è il novo obiettivo del. Secondo la Gazzetta dello Sport, i Partenopei avrebbero ricevuto l'ok da parte del Tottenham per il trasferimento in prestito, ma non è ancora noto se con diritto di riscatto o secco. Tuttavia, lo scoglio da ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, idea #Ndombele per il centrocampo ?? - angianna78 : @Freddo1972 Deulofeu è un ottimo giocatore, ma non nei parametri Napoli, per rapporto età/costo soprattutto ma anc… - STnews365 : Napoli: idea Ndombele, ma si deve lavorare sull'ingaggio. Il Congolese percepisce uno stipendio assai elevato per i… - 1987_francesco : @AntonioDiRosa13 Quindi secondo la tua idea raspadori non avrebbe mai dovuto giocare perché sempre trattto dal napoli. - cervovski : Non capivo perché a Napoli gli spritz fossero così dolci, ora scopro che al posto dell’acqua frizzante al sud metto… -