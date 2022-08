Maggiore riparte dalla Salernitana, a breve l’ufficialità (Di domenica 14 agosto 2022) Tra poche ore Giulio Maggiore dirà addio allo Spezia e sarà un nuovo calciatore della Salernitana. È quasi tutto fatto per il trasferimento del centrocampista dal club ligure, infatti ha già raggiunto la città e nelle prossime ore, dopo la conclusione dell’iter necessario, sarà ufficialmente un giocatore granata. Dallo Spezia alla Salernitana: i dettagli dell’affare Maggiore I granata hanno concluso la trattativa del classe ’98 con lo Spezia grazie a un’operazione da 3 milioni di euro più bonus, che portano la cifra totale a 4 milioni. Il classe 98’ sosterrà le visite mediche di routine e dopo la firma sul nuovo contratto, il passaggio alla Salernitana sarà ufficiale. I numeri di Giulio Maggiore Prima della Salernitana, anche altri granata erano interessati al giovane ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 14 agosto 2022) Tra poche ore Giuliodirà addio allo Spezia e sarà un nuovo calciatore della. È quasi tutto fatto per il trasferimento del centrocampista dal club ligure, infatti ha già raggiunto la città e nelle prossime ore, dopo la conclusione dell’iter necessario, sarà ufficialmente un giocatore granata. Dallo Spezia alla: i dettagli dell’affareI granata hanno concluso la trattativa del classe ’98 con lo Spezia grazie a un’operazione da 3 milioni di euro più bonus, che portano la cifra totale a 4 milioni. Il classe 98’ sosterrà le visite mediche di routine e dopo la firma sul nuovo contratto, il passaggio allasarà ufficiale. I numeri di GiulioPrima della, anche altri granata erano interessati al giovane ...

11contro11 : Maggiore riparte dalla #Salernitana, a breve l’ufficialità #Spezia #Calciomercato #11contro11 - OriettaVisani : RT @nicotera70: Ripartire da zero non è male, perché quando si riparte ci viene data una nuova opportunità, ma con una maggiore esperienza??… - fiorellaschaus : RT @nicotera70: Ripartire da zero non è male, perché quando si riparte ci viene data una nuova opportunità, ma con una maggiore esperienza??… - IronManolis : RT @giovamartinelli: Sarà la volta buona? - giovamartinelli : Sarà la volta buona? -