Le ' Fate' incantano l' Europa | il titolo è loro - Sport - quotidiano net

L'Italia della ginnastica artistica festeggia a Monaco di Baviera un oro europeo che mancava da 16 anni. Le Fate incantano e dominano: le foto dello storico trionfo delle Azzurre Asia e Alice D'Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa e Angela Andreoli conquistano l'oro davanti a Gran Bretagna e Germania. In sottofondo, al momento del trionfo, in un Olympiahalle gremito, risuonano le note di 'Gloria' di Umberto Tozzi. Un istante che le Fate ricorderanno a ...