glooit : L'Ajax ne segna 6, esordio per Lucca leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

Lucca è entrato al 24' della ripresa al posto di Brian Brobbey, l'attaccante che l'ha ricomprato dal Lipsia. Grande protagonista del match è stato Bergwijn, autore di una tripletta, ma a dare ......Jensen che poia porta spalancata. Lo United è ultimo in classifica e la grana Cristiano Ronaldo (in campo tutta la partita) sembra davvero l'ultimo dei problemi per l'ex allenatore dell'Esordio con la maglia dell'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il 21enne attaccante dell'Italia under 21 Lorenzo Lucca, primo italiano a vestire la maglia biancorossa della squadra di Amste ...Amsterdam, 14 ago. -Esordio con la maglia dell'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il 21enne attaccante dell'Italia Under 21, Lorenzo Lucca. Il giova ...