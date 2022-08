Il Litorale di Ardea? Ha cambiato look. Ora la città deve cambiare “nome” (Di domenica 14 agosto 2022) Ardea – Sono molti i cittadini a dire che, negli ultimi anni, molte cose sono cambiate e gli scorci fotografici, rendono giustizia ad un impegno amministrativo che ha dato al Litorale servizi di igiene e di infrastrutture degne di un paese civile. Siamo andati a verificare. E ciò che viene fuori è prima di tutto un servizio puntuale di pulizia spiaggia, secchioni per la multi raccolta puliti ed efficienti, passi a mare puliti e privi di erbacce, marciapiedi e pista ciclabile senza la presenza di sabbia. L’impegno profuso della Blu Work e della Igiene Urbana (ATI dell’appalto in corso), fanno si che il territorio si presenti pulito ed accogliente per le migliaia di turisti che affollano le spiagge ardèati. Anche la notte di San Lorenzo, nota per le feste notturne sulle spiagge, grazie alla costante pulizia ha evitato ogni disagio per i bagnanti e questo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 14 agosto 2022)– Sono molti i cittadini a dire che, negli ultimi anni, molte cose sono cambiate e gli scorci fotografici, rendono giustizia ad un impegno amministrativo che ha dato alservizi di igiene e di infrastrutture degne di un paese civile. Siamo andati a verificare. E ciò che viene fuori è prima di tutto un servizio puntuale di pulizia spiaggia, secchioni per la multi raccolta puliti ed efficienti, passi a mare puliti e privi di erbacce, marciapiedi e pista ciclabile senza la presenza di sabbia. L’impegno profuso della Blu Work e della Igiene Urbana (ATI dell’appalto in corso), fanno si che il territorio si presenti pulito ed accogliente per le migliaia di turisti che affollano le spiagge ardèati. Anche la notte di San Lorenzo, nota per le feste notturne sulle spiagge, grazie alla costante pulizia ha evitato ogni disagio per i bagnanti e questo ...

Patrizia1777 : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma - IPorcarelli : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma - CorneaAndreea1 : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma - Ndana_dance : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma - UmerAhm89786041 : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma -