Highlights Lazio-Bologna 2-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

modyali312 : RT @senexxx: In ufficio. Colleghi tutti romanisti. Hanno passato gli ultimi 40 minuti a fare il confronto fra gli highlights di Roma-Shakta… - senexxx : In ufficio. Colleghi tutti romanisti. Hanno passato gli ultimi 40 minuti a fare il confronto fra gli highlights di… - LALAZIOMIA : Valladolid – Lazio 4-1: video sintesi, goal e highlights da YouTube | Amichevole pre-campionato - ilLamecus : ?? ESCLUSIVA ?? Highlights di Valladolid - Lazio -

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Comincia bene il campionato dellache batte in rimonta un Bologna coriaceo. L'espulsione di Maximiano in avvio e la rete di Arnautovic non scompongono più di tanto i biancocelesti ...Già un paio di anni fa salì alla ribalta quando con la maglia del Club Brugge stava per buttare fuori ladalla Champions League, solamente la traversa a tempo praticamente scaduto gli negò ...La Lazio batte in rimonta il Bologna. Arnautovic illude gli ospiti, un autogol di De Silvestri e il solito Immobile firmano la rimonta biancoceleste. Lazio B ...Lazio - Bologna highlights e gol: partita folle all’Olimpico con due espulsioni e tantissime emozioni. Ecco le immagini ...