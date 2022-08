Gigi Proietti, dopo anni dalla morte le figlie ammettono tutto: “Non era un padre molto…” (Di domenica 14 agosto 2022) Gigi Proietti nuovamente in televisione è come rivivere emozioni senza tempo. Un artista enorme ed un uomo quasi sconosciuto, che solo la sua famiglia ha potuto veramente conoscere. Com’era il Gigi Proietti privato? Un’emozione senza fine. E’ passato oltre un anno e mezzo da quel 2 novembre 2020 quando qualcuno l’ha richiamato a sé, per portarlo poi chissà dove ad allietare chissà chi. Un addio improvviso e per questo ancora più lacerante. Gigi-Proietti-Altranotizia.it – (Fonte: Google)Ogni volta che la tv ripropone film o brevi porzioni dei suoi spettacoli è come se, ogni volta, si scoprisse qualcosa di nuovo in quell’infinito talento artistico chiamato Gigi Proietti. Una stella luminosa sul palcoscenico, una figura oscura nel ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 agosto 2022)nuovamente in televisione è come rivivere emozioni senza tempo. Un artista enorme ed un uomo quasi sconosciuto, che solo la sua famiglia ha potuto veramente conoscere. Com’era ilprivato? Un’emozione senza fine. E’ passato oltre un anno e mezzo da quel 2 novembre 2020 quando qualcuno l’ha richiamato a sé, per portarlo poi chissà dove ad allietare chissà chi. Un addio improvviso e per questo ancora più lacerante.-Altranotizia.it – (Fonte: Google)Ogni volta che la tv ripropone film o brevi porzioni dei suoi spettacoli è come se, ogni volta, si scoprisse qualcosa di nuovo in quell’infinito talento artistico chiamato. Una stella luminosa sul palcoscenico, una figura oscura nel ...

frncsrin : RT @acciokindness: Per me Gigi Proietti, Piero Angela, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi saranno per sempre immortali - lauraskosmo : RT @acciokindness: Per me Gigi Proietti, Piero Angela, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi saranno per sempre immortali - reveluv2ne1 : RT @lostthemoth: Fabrizio Frizzi, Raffaella Carrà, Gigi Proietti, Andrea Camilleri e adesso Piero Angela sono le assenze che ancora non ho… - giorgiascalzo1 : RT @acciokindness: Per me Gigi Proietti, Piero Angela, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi saranno per sempre immortali - MrsPadfoot_ : RT @acciokindness: Per me Gigi Proietti, Piero Angela, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi saranno per sempre immortali -