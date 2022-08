Gazzetta – Bologna, Mihajlovic con i suoi leader: “Dobbiamo trascinare tutti” (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 10:19:38 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Sinisa in conferenza assieme ad Arnautovic, Soriano, De Silvestri e Medel: “Ho parlato con loro per il cambio di modulo, serviva più cattiveria davanti e più sicurezza dietro” Dal nostro inviato Matteo Dalla Vite 13 agosto– Casteldebole (Bologna) Sinisa si presenta con la sua Task Force. È immagine d’impatto ma anche sostanza per ripartire. “Sono venuto con loro – dice Miha – perché saremo noi cinque a dover trascinare tutti”. Sinisa ha il Gruppo scelto e al proprio fianco presenta Marko Arnautovic, il capitano Roberto Soriano, il vice Lorenzo De Silvestri e Gary Medel. Eco i cinque leader del Bologna: e il più… leader di tutti è ovviamente Sinisa ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 10:19:38 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Sinisa in conferenza assieme ad Arnautovic, Soriano, De Silvestri e Medel: “Ho parlato con loro per il cambio di modulo, serviva più cattiveria davanti e più sicurezza dietro” Dal nostro inviato Matteo Dalla Vite 13 agosto– Casteldebole () Sinisa si presenta con la sua Task Force. È immagine d’impatto ma anche sostanza per ripartire. “Sono venuto con loro – dice Miha – perché saremo noi cinque a dover”. Sinisa ha il Gruppo scelto e al proprio fianco presenta Marko Arnautovic, il capitano Roberto Soriano, il vice Lorenzo De Silvestri e Gary Medel. Eco i cinquedel: e il più…diè ovviamente Sinisa ...

