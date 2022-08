Fiorentina | Mandragora | «Questo è il campionato Voglio una stagione all’altezza»

EnricoTurcato : #Radu non ha problemi solo con i piedi. Rovina la gran partita della Cremonese e regala all’ultimo la vittoria alla… - oursoccer19 : Encerrado - Série A Fiorentina 3-2 Cremonese (Giacomo Bonaventura, Luka Jovic, Rolando Mandragora; David Okereke,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Il gol? Sono stato fortunato, meritavamo di vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Il gol? Sono stato fortunato, meritavamo di vincere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Il gol? Sono stato fortunato, meritavamo di vincere' -

TUTTO mercato WEB

...decide la sfida trae Cremonese. Minuto 95', la partita è sul 2 - 2 e i grigiorossi in inferiorità numerica stanno per strappare un punto d'oro. La Viola attacca, dal mancino di,...... il cui errore consente adi firmare l'ormai inaspettato sorpasso: il Franchi esplode di gioia e al triplice fischio dell'arbitro lapuò festeggiare il 3 - 2 che vale i primi ... Fiorentina, Mandragora: "Sarebbe stato un peccato non portare a casa i tre punti" Inizia con una vittoria il campionato della Fiorentina. Al Franchi è 3-2 tra i viola e la Cremonese: decisivo il gol in extremis di Rolando Mandragora. Non bastano per i grigiorossi i gol di Okereke e ...la Fiorentina approfitta di una clamorosa papera di Radu e trova il gol vittoria. Cross innocuo di Mandragora, il portiere della Cremonese salta, prende il pallone, ma se lo porta in rete nella ...